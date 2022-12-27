У Львов взлет по карьере, а у Дев - траты! Глоба раскрыла, что их ждет в 2023 году

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» поделилась гороскопом на год Водяного Кролика. Астролог назвала важные события для Львов и Дев - что их ожидает в 2023 году.
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Львы
Они будут весьма предприимчивы, но вдали от дома. Именно в поездках рожденных под этим созвездием ждет успех и лидерство. Им крайне важно сберечь партнеров из ближнего окружения. Львы должны удержать при себе тех, кто им дорог.
«С летнего периода в карьере откроется период новых шансов, руководство будет поддерживать. Но в то же время некоторые дела будут срываться. В конце июня нужно беречь здоровье. Есть опасность аварийных ситуаций – в дорогах нужно быть внимательнее», - добавила астролог.
Девы
Их в год Водяного Кролика ждут события, которые они и не ждали. В первую очередь, какие-то важные дела будут связаны с семьей. Именно близкие станут для Дев ангелом-хранителем – помогая любимым людям, они помогут себе.
«Первая половина года в этом плане принесет большой успех: значимость личных отношений. Работать лучше не одному, а в союзе с кем-то. У Девы идет период расходов. Со второй половины года начнется период успеха вдали от дома», - заверила Тамара Глоба.