У Львов взлет по карьере, а у Дев - траты! Глоба раскрыла, что их ждет в 2023 году

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» поделилась гороскопом на год Водяного Кролика. Астролог назвала важные события для Львов и Дев - что их ожидает в 2023 году.

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Львы

Они будут весьма предприимчивы, но вдали от дома. Именно в поездках рожденных под этим созвездием ждет успех и лидерство. Им крайне важно сберечь партнеров из ближнего окружения. Львы должны удержать при себе тех, кто им дорог.