Напряжение в делах, придется поднатужиться! Какие месяцы станут для Рыб самыми тяжелыми в 2023 году

Напряжение в делах, придется поднатужиться! Какие месяцы станут для Рыб самыми тяжелыми в 2023 году

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Вселенная подготовила для них сюрприз.

Для Рыб год Водяного Кролика стартует весьма позитивно, и вплоть до середины июня особых затруднений не предвидится. Только в апреле – мае возможны переживания из-за сердечных дел, но и тут Рыбы могут повернуть ситуацию с пользой для себя.

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Июль и особенно август — сложные месяцы, которые потребуют серьезного напряжения сил. Тут главное не раскисать.

Окончательно эти бури улягутся ближе к концу сентября. И хорошая новость в том, что затем в делах все выглядит безоблачно до конца года. Под занавес Вселенная может побаловать неожиданными позитивными переменами. 

По материалам 7days

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