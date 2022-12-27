Напряжение в делах, придется поднатужиться! Какие месяцы станут для Рыб самыми тяжелыми в 2023 году

Для Рыб год Водяного Кролика стартует весьма позитивно, и вплоть до середины июня особых затруднений не предвидится. Только в апреле – мае возможны переживания из-за сердечных дел, но и тут Рыбы могут повернуть ситуацию с пользой для себя.

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Июль и особенно август — сложные месяцы, которые потребуют серьезного напряжения сил. Тут главное не раскисать.