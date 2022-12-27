Скорпионы будут свергнуты на работе, но назло всем станут богаты! Глоба предсказала

Тамара Глоба заявил, что Скорпионы в 2023 году вступят в новый период своей жизни. Их ждут невероятные перемены на работе. Сложности, которые они испытают, позже превратятся в богатство и счастье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

С февраля на Скорпиона начнет давить руководство. В апреле Скорпионы увидят новых сотрудников. Их самих попытаются сместить с занимаемой должности.

Во второй половине весны остро встанут на повестке отношения Скорпионов с партнерами, как личными, так и деловыми.

Летом и осенью Глоба посоветовала Скорпионам не работать в одиночку, а опираться на друзей, семью, партнеров. «Это очень важно», — заверила Глоба. В этом случае дела пойдут в гору.

Во второй половине года Скорпионам светит смена деятельности, но она может не принести поначалу прибыли, поскольку придется с кем-то деньгами делиться.

Тем не менее, хорошая прибыль все-таки придет к Скорпионам! Произойдет это в конце года, также в этот период представителей знака порадует и атмосфера внутри его рабочего коллектива.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец