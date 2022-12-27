«Беременность, прибавление потомства»: Глоба предрекла Скорпионам любовь и ее последствия

Скорпионов в 2023 году ждут удивительные преобразования в жизни. Будут затронуты все сферы — и личная, и деловая, рассказала Тамара Глоба.

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«Особенно ярко это проявится в первой половине 2023 года. Первая половина года принесет Скорпионам радость в плане детей. Может быть беременность, рождение, прибавление потомства. Будет новая любовь. Эта часть года порадует особенно в период зимы и весны», — поведала астролог.

Кардинальные перемены на работе у Скорпионов начнутся в апреле. «Уйдут сотрудники, изменится сфера деятельности», — предупредила Глоба. Не исключено, что самих Скорпионов попытаются свергнуть с занимаемой должности.

Остро станет вопрос отношений с партнерами (как личными, так и деловыми) у Скорпионов во второй половине весны.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец