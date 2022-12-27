Январь 2023-го — расклад по датам! Астролог назвала самые удачные и неблагоприятные дни для свадьбы

Январь 2023-го - расклад по датам! Астролог назвала самые удачные и неблагоприятные дни для свадьбы

Что ждать от года Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Какие дни лучше всего подходят для бракосочетания?

Астролог Ирина Орлова в свежем прогнозе на январь 2023 года назвала точные даты, которые относятся к удачному и неблагоприятному периоду для свадеб. Когда же лучше планировать бракосочетание?

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Благоприятные дни для свадеб

4 до 16:15, 13, 26, 27 до 16:00 и 31 января.

Неблагоприятные дни для свадеб

3, 6, 17, 19–21, 23–25 и 29 января.

Те, кто мечтает о единственной семье на всю жизнь, не стоит регистрировать брак 3 или 23 января. Иначе брачующиеся могут поучаствовать в церемонии повторно.

По материалам 7days

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