«Год категорически важный!»: Скорпионам вернется все хорошее, что они сделали — Глоба гарантирует

Тамара Глоба выделила Скорпионов в своем прогнозе на год Кролика. Она считает, что представители знака не напрасно делали добрые дела, они отзовутся в их жизни обязательно. Но и весь негатив, что привнесли Скорпионы в мир, тоже обернется им сторицей.

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«Для Скорпионов 2023 год — категорически важный! Потому что он приносит события, продолжающие 2022 год. Все, что Скорпион когда-либо сделал, хорошего или плохого, напомнит о себе.

Те, кому Скорпион когда-то помогал, будут помогать ему. А те, кому он сделал недоброе, они тоже будут категорически участвовать в его жизни, пытаясь скинуть его с занимаемой должности или скинуть с каких-то путей, которые предназначены Скорпиону», — предупредила Глоба.

По словам астролога, весной Скорпионов ждут кардинальные изменения на работе — абсолютная смена деятельности и коллектива очень вероятна. Также представителей знака ждет переворот в личной жизни и большая любовь.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец