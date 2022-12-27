Финансовый гороскоп на январь 2023 года: даты агрессивного отъема денег и денежного довольства

Астролог Ирина Орлова поделилась финансовым гороскопом на январь 2023 года. Какие дни станут материально сложными, а какие принесут денежное довольство?

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Любых финансовых операций и дел, направленных на получение выгоды или материального выхлопа, следует избегать в дни, которые астролог пометила как даты «пустые руки». Иначе можно остаться ни с чем.