Финансовый гороскоп на январь 2023 года: даты агрессивного отъема денег и денежного довольства

Астролог Ирина Орлова поделилась финансовым гороскопом на январь 2023 года. Какие дни станут материально сложными, а какие принесут денежное довольство?
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Любых финансовых операций и дел, направленных на получение выгоды или материального выхлопа, следует избегать в дни, которые астролог пометила как даты «пустые руки». Иначе можно остаться ни с чем.
Дохода и выгоды в эти дни ждать не приходится. Скорее наоборот, кто-то может прогореть.
В январе «пустые руки» выпадут на 5, 10 и 11 до 12:00, 16, 20 и 24 после 12:50 и 29 января.
Благоприятные для финансов дни — 4, 7, 13, 22 и 26 января.
По материалам 7days