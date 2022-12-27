Весы познают жизнь, какой у них никогда не было! Глоба сказала готовиться к новому

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Она сказала, что Весов ждет смена трудовой деятельности, будет взлет карьеры, но, строя материальный замок, они не должны забывать о морали и душе. Это крайне важно для них.

В год Кролика Весов ждут столкновения с друзьями, могут уйти также партеры и покровители. Это произойдет в феврале. В середине года (с июня по сентябрь) Весов ждут новые перспективы, а вместе с ними и новые люди.

«Но это временное явление!» — высказала астролог.

Потом эти союзы отойдут в сторону, но через 2,5 года напомнят о себе.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец