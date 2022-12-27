Январь 2023-го — четкий расклад по датам! Астролог дала список самых неблагоприятных дней

Астролог Ирина Орлова поделилась прогнозом на начало 2023 года. В какой период лучше всего затаиться и не испытывать удачу?
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Год начнется в период ретроградного Меркурия. Если верить поговорке: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Январь — идеальный тому пример. Благоприятных дней значительно меньше, чем тех, которые рекомендуется избегать.
Благоприятные дни января
4, 7, 8, 15 и 26 января. Успех принесут любые начинания и позитивные мирные дела.
Неблагоприятные дни января
2, 6, 10–12, 14, 19–21, 35 и 29 января. В это время нежелательно принимать важные решения, совершать крупные покупки и приступать к реализации планов.
При этом остальные дни месяца носят смешанный или нейтральный характер.
По материалам 7days