«Многие люди уйдут»: о чем предостерегла Весов Глоба — но деньги будут

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Весов не минует смена трудовой деятельности, которая станет более строгой и жесткой, изменится и коллектив.

«Многие люди уйдут, появятся новые партнеры, появятся новые персонажи», — предупредила астролог.

По словам Глобы, такого интересного, необычного и яркого периода своей жизни, как в 2023 году, Весы не переживали еще никогда. Она посоветовала представителям знака не делать выбор между материальным и духовным. Только это приведет их к успеху, иного выбора нет.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец