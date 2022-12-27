Конкретно, в цифрах: Тельцов ждет кардинальное изменение судьбы — Глоба

Конкретно, в цифрах: Тельцов ждет кардинальное изменение судьбы – Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Тамара Глоба увидела, что через несколько лет представители знака должны прожить совсем иную жизнь.

Астролог Тамара Глоба оценила 2023 год для Тельцов и увидела, что он будет крайне важным для них.

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Представители зодиакальной системы именно в год Кролика построят фундамент для своего будущего. Тамара Глоба даже назвала конкретные цифры — через 8-10 лет.

Тельцам крайне важно это иметь в виду и провести 2023 год максимально продуктивно, так он сможет создать подушку материального и духовного благополучия на долгие годы вперед и потом жить припеваючи.

Причем касается это не только карьеры, трудовой деятельности, но и личной жизни тоже. С конца весны и начала лета Тельцам будут сопутствовать удача и поддержка партнеров и друзей. Успех Тельцу практически гарантирован, он будет смел, решителен и добьется материальных и личных благ.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец

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