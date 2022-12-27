Когда в мировых конфликтах поставят точку: Глоба назвала год — радость для всех

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Тем не менее, в конце 2023 года руководители иных государств поймут, что сила за Россией, они сами придут к нам с желанием вести переговоры.

Тамара Глоба убеждена, что лидерство будет именно за нашей страной — так предначертала вселенная, и никуда от этого не деться.

В 2024–2025 годах мы наконец-то увидим возрождение нашей страны и благоденствие.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец