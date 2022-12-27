Кролик благоволит! Кто он — счастливчик, который разрешит финансовые вопросы летом 2023 года

Какой знак зодиака заручится поддержкой символа 2023 года — Кролика. Им понадобится проявить упорство, чтобы подчинить себе обстоятельства и решить все важные финансовые вопросы летом. Девы проявит силу воли.

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Двигаться вперед рожденные под этим созвездием будут уверенно. Однако первая остановка ожидается в марте — эмоциональный туман собьет с пути. Затем до самого июля Девам будут благоволить удача. Особенно позитивно в это время могут решаться финансовые вопросы.