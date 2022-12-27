Июль и август — тотальная экономия! Какой знак зодиака может остаться без денег летом 2023 года

Июль и август - тотальная экономия! Какой знак зодиака может остаться без денег летом 2023 года

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Бездумные траты будут излишни.

Какой знак зодиака может остаться на мели летом 2023 года — им стоит более внимательно относиться к доходам и тратам. Последнее не должно превышать первое. Иначе Львы могут попасть в долговую яму.

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Первая часть года будет энергичной и динамичной. Исключение — февраль, когда энергии будет много, а вот движения мало. 

Все остальные месяцы идеальны для того, чтобы достигать намеченных целей. В мае — авантюры закрутят Львов. Какие-то идеи будут успешными, другие — провальными. Лето стартует бодро и даже романтично. В июле-августе важно следить за тратами. Астрологи не советуют Львам сорить деньги.

Трудным окажется февраль — этот период выдастся напряженным, тут важно пройти его без потерь. А в декабре можно пожинать плоды своих усилий и вложений.

По материалам 7days

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