Июль и август — тотальная экономия! Какой знак зодиака может остаться без денег летом 2023 года

Какой знак зодиака может остаться на мели летом 2023 года — им стоит более внимательно относиться к доходам и тратам. Последнее не должно превышать первое. Иначе Львы могут попасть в долговую яму.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Первая часть года будет энергичной и динамичной. Исключение — февраль, когда энергии будет много, а вот движения мало.