Раку суждено страдать и терять: большая беда поджидает в год Кролика — Глоба

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Кроме того, сам год окажется для Раков несчастливым. Им предстоит пережить духовные переживания, внутренние терзания. Кроме того, представителям знака предначертано познать и материальные проблемы и потери.

Раки могут взвалить на себя много лишнего, ношу, которую не смогут нести на своих плечах. Из-за этого вероятны очень серьезные споры с людьми, с которыми Раки работают, ведут общий бизнес.

Все это можно предотвратить или хотя бы облегчить, если не игнорировать советы близких. Также высока вероятность удачных дорог, именно там Раки могут найти утешение и выход из проблем.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.