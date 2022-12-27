Сентябрь - заняться собой! Какому знаку зодиака стоит следить за здоровьем осенью 2023 года

Какому знаку зодиака не помешает вспомнить о здоровье и прислушаться к самочувствию осенью 2023 года - есть риск запустить недуги. Год Водяного Кролика станет для Раков удачным, но нельзя забывать о своих нуждах - важно позаботиться о состоянии здоровья.
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Вплоть до середины февраля Ракам придется полагаться на свои силы и заниматься индивидуальными проектами. С марта все процессы ускорятся, а апрель и вовсе станет энергичным периодом.
Многим придется поработать локтями, чтобы проложить себе путь к заветным вершинам. Отсюда усталость и стрессы. Благоприятный период продлится до середины июля - за это время можно добиться многого. Затем стоит передохнуть, и при необходимости поправить свое здоровье. Для этого идеально подойдет сентябрь.
Уже в октябре стоит сосредоточиться на сохранении гармонии в отношения. Финальный отрезок год - и декабрь вполне позитивен.
По материалам 7day