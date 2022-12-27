Июнь и июль — мощное ускорение! Какой знак зодиака возьмет все и сразу от года Водяного Кролика

Какой знак зодиака станет фаворитом Водяного Кролика — им улыбнется удача в виде исполнения всех намеченных планов. Главное — не лениться и пожинать плоды. Причем первая половина года станет для Близнецов пробуксовкой.
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Год может начаться медленно: многие представители этого созвездия потратят на раскачку весь январь. Зато в феврале им повезет наверстать упущенное, набрав приличную скорость. Полный ход в апреле — этот период лучше посвятить важным делам.
Следующий период мощного ускорения и серьезных успехов приходится на июнь и июль. Ну а в августе самое время порадоваться достижениям и отдохнуть.
Сентябрь и октябрь в целом хороши для любых планов. Можно отдохнуть, заняться вопросами семьи или бросить все силы на великие свершения. Остаток года следует посвятить тому, чтобы закрепиться на достигнутых рубежах. А ноябрь и декабрь особенно удачны для налаживания личной жизни.
По материалам 7days