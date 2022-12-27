Июнь и июль — мощное ускорение! Какой знак зодиака возьмет все и сразу от года Водяного Кролика

Какой знак зодиака станет фаворитом Водяного Кролика — им улыбнется удача в виде исполнения всех намеченных планов. Главное — не лениться и пожинать плоды. Причем первая половина года станет для Близнецов пробуксовкой.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Год может начаться медленно: многие представители этого созвездия потратят на раскачку весь январь. Зато в феврале им повезет наверстать упущенное, набрав приличную скорость. Полный ход в апреле — этот период лучше посвятить важным делам.

Следующий период мощного ускорения и серьезных успехов приходится на июнь и июль. Ну а в августе самое время порадоваться достижениям и отдохнуть.