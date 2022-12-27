Март и апрель — жирный куш! Кто из знаков зодиака придумает, как заработать денег весной 2023 года

Кто он — знак зодиака, который в год Водяного Кролика сумеет заработать еще больше денег, доверившись своей интуиции. Этим везунчикам улыбнется удача: они найдут дополнительный источник дохода, который окажется весьма прибыльным. Тельцам стоит приложить все усилия, чтобы не упустить лакомый кусочек.

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В марте и первой половине апреля можно сделать удачные финансовые вложения или найти дополнительные источники заработка. Отдача будет значительной, с материальной стороной без сюрпризов.

Остаток весны противоречив: с одной стороны Тельцы будут полны энергии и амбиций. С другой — велика вероятность ошибок вследствие спешки.