Январь и февраль — взлет карьеры, денег и любви! Кто он — абсолютный везунчик 2023 года

Какой знак зодиака может рассчитывать на поддержку Вселенной в 2023 году. Они поцелованы самой судьбой. О ком речь? И это Овны. Удача сама будет плыть им в руки, а все самые смелые планы исполнятся словно по волшебству.
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Основную часть года в Овне проводит Юпитер — планета больших амбиций и свершений. Кроме того, 2023 год — это год Марса — повелителя данного знака зодиака. Даже двух этих моментов достаточно, чтобы считать год Водяного Кролика важным и успешным для Овнов.
Первые свершения возможны уже в конце января и февраля — причем как в карьере и финансах, так и в любви.
Весна идеально подойдет для стройки, ремонта. А вот в мае нагрузку было бы неплохо снизить и позаботиться о здоровье.
Летом вспыхнут романтически отношения. Август удачен для важных дел. А вот паузу лучше взять до середины ноября и сосредоточиться на семье.
По материалам 7days.