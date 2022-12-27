Январь и февраль — взлет карьеры, денег и любви! Кто он — абсолютный везунчик 2023 года

Какой знак зодиака может рассчитывать на поддержку Вселенной в 2023 году. Они поцелованы самой судьбой. О ком речь? И это Овны. Удача сама будет плыть им в руки, а все самые смелые планы исполнятся словно по волшебству.

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Основную часть года в Овне проводит Юпитер — планета больших амбиций и свершений. Кроме того, 2023 год — это год Марса — повелителя данного знака зодиака. Даже двух этих моментов достаточно, чтобы считать год Водяного Кролика важным и успешным для Овнов.