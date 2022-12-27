Этим двум знакам светят нищета и слезы! Глоба раскрыла несчастных — можно предотвратить

Тамара Глоба дала астрологический прогноз на 2023 год. Увы, но некоторым представителям зодиакальной системы светит нелегкий путь. В то же время, зная тенденции, которые диктуют звезды, их можно предотвратить.

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Овны примерно с середины марта могут потерять деньги и будут испытывать серьезные материальные трудности. Опасность очень большая, поэтому представителям знака стоит всерьез задуматься о финансовой подушке и не делать необдуманных шагов в этой области.

Если вы сомневаетесь в проектах, которые связаны с вложениями, не стоит даже пытаться двигать в эту сторону. Опасный период потерь также будет у Овнов осенью — примерно с середины октября до ноября.