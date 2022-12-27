2023 год принесет успех и деньги! Глоба назвала тех, кого ждет счастливый и богатый путь

В то же время, нельзя говорить, что влияние Марса носит исключительно негативный характер. Тот, кто смел, силен духом и готов к решительным действиям, сможет добиться многого.

Тем более, что в 2023 году, по прогнозу Глобы, откроется много возможностей для нового бизнеса. Как в 90-е годы, люди смогут разглядеть их и стать настоящими миллионерами, хотя еще вчера были рядовыми сотрудниками в организациях. Главное суметь дерзнуть на поступки!

«Для кого-то этот год станет очень счастливым, потому что в нем много перспектив и новых возможностей. Год принесет удачу тем, кто смел, кто лидер по своей природе. И тем, кто умеет строить, сберегать, помогать другим», — сказала астролог.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.