Удастся расслабиться: Елена Мун составила гороскоп на 27 декабря

Астролог Елена Мун дала предсказание для всех знаков на вторник, 27 декабря.

Эксперт отметила, что в этот день можно расслабиться. Энергетика этой даты будет благоприятнее, чем атмосфера прошлой недели.

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В этот день найдутся ответы на вопросы, связанные с домом. Однако могут появиться конфликты с родными. Чтобы избежать ссор с семьей, не стоит надумывать лишнего. Такой совет дала астролог в беседе с vnimanie.pro.