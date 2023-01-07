Гороскоп на неделю с 9 по 15 января для всех знаков зодиака

Как бы странно это ни звучало, неделя мало подходит для работы. И если у кого-то есть возможность продлить каникулы, здорово было бы это сделать. Хорошо заниматься разве что рутиной. С другой стороны, может, оно и неплохо – после праздников лучше вливаться в обычный график спокойно и постепенно. И никаких новых начинаний, все равно усилия пойдут прахом.

Как лучше действовать знакам Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Козерог

Козероги по-прежнему в числе любимчиков фортуны. У вас все получается практически во всех сферах. И только одна оговорка – не беритесь ни за что новое, отложите до более благоприятного времени.

Любовь

Новые романы сейчас завязывать нет смысла, а вот в уже имеющихся отношениях идиллия. Один совет: избегайте любовных треугольников и двусмысленного поведения.

Финансы

Все, что от вас сейчас требуется в деньгах и работе – поддерживать то, что уже есть. И все, успех гарантирован.

Здоровье

Как и на прошлой неделе, стоит быть чуткими к себе и отдыхать, когда это требуется вашему организму.

Овен

Неделя не преподнесет Овнам дней, благоприятных для активных действий. Позвольте себе входить в рабочий ритм спокойно, без авралов, делая паузы на передышки, когда они необходимы. Если не форсировать события, время предстоит хорошее. Возможно, вы успешно пройдете какую-то кризисную точку, и дальше все пойдет как по маслу.

Телец

У Тельцов хорошо получится продолжить то, что было начато на прошлой неделе. Если же фундамент чего-то нового не заложен, отложите это дело. Занимайтесь тем, что вам интересно. Соблюдайте осторожность и аккуратность во всем, что связано с деньгами, а при общении с людьми выбирайте тех, с кем вас связывают общие стремления.

Близнецы

У Близнецов неплохо идут дела в работе и отношениях с людьми. Так на этой неделе везет не каждому знаку. Если вы устали, вспомните о такой отличной штуке как отдых. Честное слово, это незазорно. К тому же неделя как раз больше подходит для раскачки, а не для прыжков с места в карьер. А если кто-то на вас давит, можете его проигнорировать и поступать так, как считаете нужным.

Рак

С одной стороны, у Раков хорошая неделя. Звезды преподносят вам самые разные «подарочки» и благотворно влияют на работу и финансы. И проблемы в отношениях помогают уладить. С другой стороны, вы будете чересчур эмоциональны и сумеете «непосильным трудом» испортить все, в чем вам помогают светила. Держите эмоции под контролем.

Лев

Понемногу торможение в делах уходит, но его отголоски еще сохраняются. Ваша задача – контролировать и поддерживать те процессы, что уже идут. Что касается взаимоотношений с людьми, если вы чувствуете, что вкладываете в дело или в отношения больше, чем ваш партнер, и не видите особой отдачи, – задумайтесь, а стоит ли так стараться?

Дева

Для достижения успеха на этой неделе Девам нужно учесть события недели предыдущей. Если вы налепили каких-то ошибок, сейчас самое время их исправлять. А если заработали переутомление – наступила пора отдыха и восстановления. В целом же неделя неплоха и продолжает позитивные начинания прошлой недели.

Весы

Все, что было важно, хорошо и приятно на прошлой неделе, продолжает оставаться таковым и на этой. Посвящайте больше времени семье и дому, детям, хобби, творчеству. И постарайтесь сделать так, чтобы в ваши отношения не совали свой длинный нос какие-то посторонние товарищи. Ситуация с деньгами понемногу выравнивается.

Скорпион

Скорпионы – еще одни счастливчики недели. Ситуации, в которых были явные проблемы, начнут исправляться, а проблемы – разрешаться. Однако не спешите сразу делать что-то новое, дайте себе время собраться с силами и хорошенько спланировать будущие свершения.

Стрелец

Неделя, как и все предыдущие, ничего радужного в отношениях с людьми не принесет. Поэтому по-прежнему стоит больше времени проводить в уединении, полагаться на собственные силы или общаться с теми, с кем у вас общие интересы. В остальном же период обещает быть благоприятным – работе, финансах и т. д.

Водолей

Водолеи, в отличие от Стрельцов, в отношениях вполне успешны. Вы ослепительны, от поклонников нет отбоя, многие хотят с вами общаться и готовы помогать из одной только симпатии. Будьте в ответ дружелюбными с людьми, но не давайте ложных надежд тому, в ком не заинтересованы.

Рыбы

Рыбам совершенно не стоит концентрировать внимание на личной сфере и общении с окружающими – там не то чтобы все прекрасно, и зачем себя расстраивать? Тем более вам есть чем заняться – в работе, бизнесе, денежных вопросах вам сопутствует удача, и упускать ее как минимум неразумно.