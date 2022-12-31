Гороскоп на неделю со 2 по 8 января для всех знаков зодиака

Больше всего на этой неделе повезет тому, у кого новогодние выходные. И это связано с тем, что сами небесные светила говорят: эти дни совершенно непродуктивны в плане работы и идеально подходят для отдыха. Так что прогулки по зимнему парку, неспешные занятия, созерцание и умиротворение, – наши лучшие спутники в первую неделю нового года.

Teleprogramma.pro расскажет, на каких знаках Зодиака это отразится в больше степени, а на каких – в меньшей.

Козерог

Козерогов ожидает приятная неделя. Фортуна вам улыбается, и просто грех не воспользоваться ее дарами.

Любовь

Благоприятное время для любви. Вы на высоте и в центре внимания. Главное – проходить мимо конфликтов, не давая себя в них втянуть.

Финансы

Для финансов это тоже хороший период, хотя дела могут идти не слишком быстро, как и все на этой неделе. Зато у вас есть время на переосмысление и переоценку.

Здоровье

Если почувствуете усталость, недомогание – не игнорируйте эти сигналы. Дайте себе отдохнуть, поверьте, вы заслужили.

Овен

Овны на этой неделе самого большого успеха смогут добиться в сфере человеческих взаимоотношений. Общение, партнерство, любые переговоры будут проходить под счастливой звездой. Впрочем, если кто-то потеряет к вам интерес, туда ему и дорога. Скорее всего, вы этой перемены даже не заметите.

Телец

Тельцам предстоит очень неплохая для деловой сферы неделя. Конечно, вас тоже коснется всеобщая расслабленность, и с четверга по субботу вы с удовольствием поддадитесь этой атмосфере. Однако в остальные дни при должном усилии вы сумеете достичь максимальной продуктивности. Также неделя хороша для любого обучения.

Близнецы

Близнецов небесные светила тоже не обделят благосклонностью. Хорошая неделя. Правда, в ваши дела могут вмешаться какие-то посторонние люди, но это больше их проблема, поскольку скорее всего, вы выйдете победителем из этой ситуации. Соблюдайте осторожность с финансами, особенно в субботу.

Рак

Напряжение в отношениях с окружающими уходит, остается справляться только с «остаточным эффектом». Неделя хороша и для дел, и для отдыха. В первую половину лучше трудиться, а с четверга посвятите время себе и приятным занятиям. А вот конфликтов на этой неделе нужно старательно избегать.

Лев

Львы будут полны кипучей энергии. Но увы, неделя совершенно не подходит для развития бурной деятельности – только расстроитесь, что все идет не так, как вы хотите. Это время больше подходит для созерцания и аналитики, причем это касается и работы, и любви, и денег. Соблюдайте во всем умеренность и дайте себе, наконец, возможность спокойно отдохнуть.

Дева

Хорошая неделя практически для всего, если важное и радикальное отложить на после праздников, а сейчас заниматься чем-то спокойным и повседневным. В конкурентной борьбе если такая приключится, у вас будет явное преимущество. Возможно, неделя принесет что-то новое. Будьте готовы к переменам.

Весы

Достаточно ровная неделя. Больше всего она подходит для всяких дел, до которых последнее время все не доходили руки, а между тем, это важная сторона жизни. Это семейные заботы, домашние хлопоты, общение с детьми, творчество. Наверстывайте упущенное. Вам это принесет удовольствие.

Скорпион

Совет для Скорпионов тот же, что и на прошлой неделе: будьте внимательны к своему самочувствию, больше отдыхайте и расслабляйтесь. Потому что только здоровье может вас подвести в праздничную неделю. Все остальное складывается просто прекрасно. Не дайте какой-то там простуде все испортить.

Стрелец

Ситуация выравнивается во многих сферах, чего не скажешь об отношениях. Но это не так страшно, как кажется. Чтобы взять все в свои руки, полагайтесь или на себя, или действуйте только в компании единомышленников – и будет вам успех. И, как и всем, вам стоит обязательно найти время для отдыха.

Водолей

Работа, финансы, бизнес – не та сфера, где стоит бежать с места в карьер. Там наблюдается ощутимое такое торможение в делах. Не надо из-за этого расстраиваться, это все ретроградный Меркурий. Перенесите внимание на отношения – деловые, любовные, дружеские – любые. Именно в общении у вас все прекрасно, и вы можете достичь большого успеха.

Рыбы

Неделя явно удачнее предыдущей. Негативные влияния еще будут ощущаться какое-то время, но в целом ситуация встала «на путь исправления». Так что все ссоры и провокации пропускайте мимо ушей. А все, что идет как попало, легко можно пережить, сконцентрировавшись на том, для чего эта неделя предназначена – на отдыхе.