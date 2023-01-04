Сигналы организма и красная лампочка: гороскоп здоровья на 2023 год для всех знаков зодиака

Поздравляя друг друга с наступлением нового года, в первую очередь мы желаем близким здоровья, ведь именно оно является одной из главных составляющих человеческого счастья.

В 2023 году Водяной Кролик обещает большинству из нас стабильность и постоянство, но без профилактических мер и внимания к сигналам своего организма все-таки обойтись не получится.

Овен

На протяжении всего 2023 года Овны могут быть спокойны за свое здоровье. Никаких серьезных заболеваний точно не предвидится, но вместе с тем вам нужно избегать излишних умственных нагрузок, которые могут вернуться в виде мигреней и нервных расстройств. В первом полугодии следите за своим питанием, если не хотите заметно прибавить в весе и заработать проблемы с желудком. Последние могут проявить себя во всей красе во второй половине года.

Телец

В 2023 году склонные к полноте и быстрому набору веса Тельцы могут столкнуться со своим главным бичом. Если не хотите испортить фигуру лишними килограммами, откажитесь от злоупотребления сладостями и домашними пирогами.

Найдите в себе мужество и запишитесь в спортивный зал весной, и уже к лету будете готовы к сезону купальников. Осенью дадут о себе знать застарелые недуги, связанные с желудочно-кишечным трактом. Звезды рекомендуют не пускать проблему на самотек и посетить доктора.

Близнецы

Из-за легкомысленного подхода к своему здоровью первую половину года Близнецы будут страдать из-за простудных заболеваний. Если хотите избежать неприятных симптомов, подходите к выбору теплого гардероба более продуманно. Во второй половине года Близнецы имеют большие шансы расстаться с некоторыми вредными привычками, но вам придется проявить настоящую выдержку. Коридор положительных изменений откроется в период с августа по октябрь 2023 года.

Рак

В первой половине года не игнорируйте неприятные проявления в виде хронической усталости и отсутствия физических сил. Не исключено, что вашему организму требуются отдых и витамины. Прислушивайтесь к сигналам своего организма, и если надо, отправляйтесь в отпуск.

Не пренебрегайте простыми, но эффективными приемами, которые помогут улучшить физическое и психологическое здоровье: прогулками на свежем воздухе, медитацией, плаванием. К лету 2023 года вы ощутите, что достигли поставленной цели и готовы к новой гонке.

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Лев

2023 год пройдет для Львов под знаком крепкого и стабильного здоровья. Вы ощутите мощный прилив сил в самом начале года. Отличное самочувствие сподвигнет Львов на серьезные изменения в привычном образе жизни.

Вы наконец-то решитесь приобрести абонемент в зал или купите спортивный инвентарь для самостоятельных занятий. Продолжайте в том же духе и уже ко второй половине года прокачаете не только фигуру, но и личную целеустремленность.

Дева

Первая половина года поставит Дев перед необходимостью заняться своим здоровьем. Тем, кто ведет сидячий образ жизни, придется в корне поменять привычки из-за проблем с позвоночником и суставами.

Для улучшения самочувствия остановитесь на лечебной зарядке и обязательно проконсультируетесь со специалистами. Активным Девам, напротив, стоит слегка притормозить с дополнительными нагрузками, особенно в летний период, когда риск получить травмы заметно возрастает.

Весы

В 2023 году Весам придется решать вопросы, связанные с ухудшением состояния волос. В зимний период года уделяйте особенное внимание защите локонов и избегайте химического воздействия и агрессивной сушки.

Смените привычные средства на профессиональную косметику и не забывайте о правильном рационе. В сезон летних отпусков Весам не стоит увлекаться национальными кухнями, чтобы не вызвать пищевое расстройство или сильную аллергию.

Скорпион

В 2023 году у Скорпионов не будет наблюдаться никаких глобальных проблем со здоровьем, напротив, вы распрощаетесь со старыми болезнями уже к весне. Придерживайтесь проверенного подхода к своему организму и можете рассчитывать на стабильный и долгосрочный результат. Осенью избегайте дополнительных физических нагрузок. Если планируете уделить время спорту, двигайтесь в размеренном темпе.

Стрелец

Первые месяцы года пройдут для Стрельцов довольно напряженно в связи с изменениями в профессиональном плане. Перемены в карьере повлекут за собой напряжение в личных отношениях, поэтому вы окажетесь в зоне риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. Старайтесь избегать стрессов и конфликтов или воспользуйтесь помощью успокаивающих средств. Если вовремя проведете профилактику, можете снизить нагрузку на организм.

Козерог

В 2023 году Козерогам могут дать о себе знать проблемы с печенью. Пик проявления неприятных симптомов придется на начало весны. Вероятно, что вам стоит пересмотреть не только свой рацион, но и отказаться от приема некоторых лекарств, усугубляющих проблему. Чтобы грамотно поменять препарат, обязательно обратитесь к лечащему доктору. Не пренебрегайте своим здоровьем в пользу работы и найдите время для консультации со специалистом.

Водолей

Весной 2023 года Водолеи откроют для себя новый подход к хроническим недугам, который даст отличные результаты. Так или иначе, но схема лечения будет связана с водными процедурами, поэтому вам стоит приобрести купальную шапочку для посещения бассейна.

Такой непривычный для Водолеев метод принесет первые плоды на удивление быстро, причем скажется не только на физическом, но и на психологическом самочувствии. Не исключено, что вы решите сделать водные тренировки неотъемлемой частью своей жизни.

Рыбы

В 2023 году Рыбам придется пересмотреть привычный подход к своему организму. Если не хотите постоянно попадать под обстрел простудных заболеваний и ловить инфекции, начните укреплять иммунитет с начала года. Тем более, зимой вы получите предложение от хороших знакомых попробовать себя в новом спорте. Обязательно соглашайтесь, ведь так можно не только укрепить организм, но и весело провести время в компании единомышленников.