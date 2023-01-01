Деньги, успех и любовь: большой гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака

В наступающем 2023 году Тигр передает эстафету Кролику. Следующие двенадцать месяцев в цене будут такие качества, как выдержка, осторожность и мудрость, поскольку новый хозяин предпочитает силе умение выжидать.

Для одних знаков 2023 год пройдет довольно спокойно, другим же можно рассчитывать на более захватывающие и неожиданные перспективы. Что приготовил Кролик каждому представителю зодиакального созвездия, рассказывает гороскоп.

Овен

Новый 2023 год пройдет для Овнов под знаком отношений и любви. Вы наконец-то решите заняться личной жизнью и отодвинуть карьеру на второй план. Тем более, что финансовое состояние Овнов будет оставаться стабильным целый год и позволит сосредоточиться на более интересных вопросах.

Принятое решение позволит добиться положительных изменений уже к весне. Одинокие знаки могут рассчитывать на серьезное знакомство, которое перетечет в крепкий союз в конце года. У семейных Овнов вдруг откроется второе дыхание, и они поймут, насколько ценят близких.

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Телец

Основной тенденцией для представителей знака Тельца станет встреча с прошлым. На протяжении всего года вам предстоит опираться на опыт ранее случившихся событий и встречать на своем пути давно забытых людей. В начале года Тельцы рискуют столкнуться с человеком, к которому когда-то испытывали серьезные чувства, и поддаться соблазну возобновить отношения.

В профессиональной сфере вы добьетесь неожиданных успехов к осени 2023 года. Благодаря открывшимся перспективам Тельцы смогут улучшить свое финансовое положение и начать откладывать деньги на заветные цели.

Близнецы

В 2023 году Близнецы могут рассчитывать на серьезные и масштабные изменения в различных сферах жизни. Начало года подарит вам возможность сменить опостылевшее место работы и отправиться в увлекательное плавание. В скором времени Близнецы встретят человека, который поможет определиться с целями и подскажет правильный путь. Неожиданный профессиональный рост и смена деятельности повлекут за собой не только интересные деловые отношения, но и многообещающие личные знакомства.

Кое-кто из Близнецов не упустит шанса изменить свой статус, а кто-то предпочтет сосредоточиться на карьерном росте и создавать крепкую почву под ногами. Так или иначе, но в 2023 году представителей указанного знака ждет много побед и свершений.

Рак

В 2023 году Раки решат пересмотреть некоторые отношения и сократить круг своего общения. Уже в начале года вы придете к мысли, что не готовы взаимодействовать с некоторыми людьми из-за постоянного нарушения личных границ.

Выйдя из некомфортных отношений, Раки почувствуют долгожданную свободу и обретут крылья за спиной. Вы пересмотрите свой подход к работе и сможете улучшить профессиональные результаты к лету 2023 года. Искреннее отношение к делу не останется незамеченным. Осенью вы получите перспективные предложения от руководства, связанные с новой должностью или интересной командировкой.

Лев

2023 год окажется для Львов весьма неоднозначным. Все двенадцать месяцев вам предстоит делать выбор и привыкать к новым обстоятельствам. Зимой для Львов может резко смениться привычное рабочее окружение в связи с закрытием отдела или сокращением штата.

Готовьтесь принять сложное и болезненное решение, от которого будут зависеть финансовые дела компании. В дружеском кругу Львы разорвут отношения с некоторыми людьми, которых уличат в нечестности и двойственности. Стабильной и неизменной для вас останется только сфера личных отношений, откуда стоит черпать силы и вдохновение.

Дева

Зимой 2023 года всегда осторожным и продуманным Девам захочется совершить необдуманные действия, чтобы обогатиться. Не идите на поводу у своего настроения и откажитесь от инвестирования и любых новых проектов. Результаты, которых вы ждете, окажутся обманчивыми и обернутся большим разочарованием.

Зато весной Девы получат, действительно, масштабный и перспективный проект, который приведет к знакомству с хорошими спонсорами. Благодаря помощи новых людей вы сможете добиться воплощения многих материальных задумок к концу года.

Весы

Для Весов 2023 года пройдет под знаком поездок и путешествий. Можете готовить чемоданы после окончания зимы, поскольку именно тогда вам поступит предложение, от которого не захочется отказываться.

Знакомство с новой культурой и бытом изменит мировоззрение Весов, и после возвращения домой они захотят применить накопленный опыт в делах. Успех придет не сразу, но зато он откроет для вас хорошие возможности в карьерном плане. На личном горизонте похвастаться такой же удачей не получится, поскольку с лета Весам придется постоянно решать проблемы близких людей.

Скорпион

Профессиональная сфера поставит Скорпионов перед выбором проявить свои лучшие качества. Не бойтесь принять брошенный вызов и доказать личным примером, что незаменимые сотрудники все-таки существуют. Если постараетесь, в итоге получите гораздо больше, чем удовлетворение собственных амбиций.

Осенью Скорпионы получат серьезное предложение от близкого человека, которое может быть связано не только с положительными, но и с отрицательными переменами. Старайтесь уделять внимание партнеру и не забывать интересоваться его делами.

Стрелец

Стрельцов поджидает целая полоса удачных событий, которые кардинально изменят жизнь к концу 2023 года. Наибольший успех гарантирован тем, кто решит сменить прежний вид деятельности, запустить свой бизнес или заметно расширить профессиональные горизонты. Можете смело бороться за свои цели, поскольку удача будет на вашей стороне.

Для тех, кто давно мечтал о процветании своего дела, наступает не менее благоприятное время. В 2023 году ваш бизнес пойдет в гору, и Стрельцы, наконец, смогут получить от него неплохой доход и начать строить новые планы.

Козерог

Всю первую половину года Козероги будут попадать в нетипичные для себя ситуации, когда логика вдруг перестанет быть преимуществом, и в цене окажется интуиция. Учитесь доверять внутреннему голосу, и сможете быстро адаптироваться к непривычным ощущениям.

Те Козероги, которые постигнут такое мастерство, смогут добиться в профессиональной области хороших успехов в виде материальной отдачи. Семейные и личные отношения Козерогов останутся достаточно стабильными, но во второй половине года пройдут серьезную проверку конфликтами.

Водолей

В 2023 году Водолеи, мечтающие о профессиональном признании, смогут добиться заметных сдвигов при условии, что изменят свой подход. Далеко не всегда успех ограничивается исключительно деловыми способностями, и иногда вам придется включать обаяние и относиться к людям более дружелюбно.

Если сможете сломать свою привычную схему общения в коллективе, взлетите по карьерной лестнице гораздо быстрее. Состоящие в романтических отношениях Водолеи будут изо всех сил сопротивляться надвигающихся переменам, но такое поведение будет иметь свои последствия. Близкий человек может устать и выйти из неудобного для него союза.

Рыбы

Всю первую половину года Рыбы будут заняты погоней за своими фантазиями, и только к лету перестанут строить воздушные замки, включившись в реальный ритм жизни. Вы окажетесь в числе счастливчиков, которым повезет без особых усилий получить неожиданно большую денежную сумму.

Постарайтесь вложить ее в дело или открыть вклад. Не хвастайтесь привалившим счастьем направо и налево, чтобы не смущать окружающих. Лучше займитесь налаживанием отношений с некоторыми людьми и личностным ростом. К концу года вы сможете показать, чего достигли и приятно удивить близких.