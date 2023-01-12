Какие знаки зодиака 12 января ждут глобальные перемены на работе

Козероги

Ваша трудолюбивая натура может уступить место беспокойству и неспособности сосредоточиться на работе. Звезды советуют вам делать достаточно перерывов между делами, чтобы расслабиться и вернуться к работе более сосредоточенными. Старайтесь изо всех сил сконцентрироваться и не волнуйтесь, если что-то не получается, это временная фаза. Вскоре все вернется на круги своя.

Стрельцы

Если ваши родители занимаются бизнесом, они могут сделать вам предложение присоединиться к семейному делу, что приведет вас в замешательство. Вы примете решение после долгих раздумий. Не волнуйтесь, решение, которое вы примете после всех ваших душевных поисков, будет правильным и вы ни о чем не пожалеете. Это действительно окажется для вас отличной возможностью обучения и карьерного роста. Попробуйте свои силы.

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