11 января! Три знака зодиака, которых накроют гнев и разочарования

Весы

Сегодня вы чувствуете прилив эмоций и можете легко поддаться перепадам настроения. Вы слишком эмоционально реагируете на недавнее событие, наполняющее вас эмоциями гнева и разочарования. Однако вам необходимо сдерживать себя и не изливать эти неприятные чувства на ничего не подозревающих людей.

В противном случае люди будут держаться от вас на расстоянии и могут судить о вас на основании вашего темперамента. Звезды указывают на возможную ссору с коллегой по работе сегодня около 3–4 часов дня, поэтому будьте осторожны.

Близнецы

Сегодня вашими действиями будут руководить эмоции. Сегодняшние решения будут основаны скорее на ваших чувствах, чем на интеллекте. Поэтому избегайте сегодня участия в очень ответственных делах, таких как судебные разбирательства или юридические вопросы, потому что правовая система будет не на вашей стороне, да и вы не располагаете логичным мышлением.

Львы

Вам следует избегать участия в ситуациях, на которые вы не имеете особого влияния. Слишком личное отношение к проблеме приведет лишь к ее усугублению. Сохраняйте терпение и оставьте все как есть.

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