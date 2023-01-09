Сюрпризы! Каким знакам зодиака очень повезет 9 января

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Астролог Мирелла Гасанова составила прогноз на понедельник.

Овны

Ваша популярность среди коллег сегодня может резко возрасти. Благодаря своей общительности вы сможете привлечь сегодня большое количество единомышленников. Воспользуйтесь своей вновь обретенной популярностью и уважением. Следите за тем, чтобы ни в коем случае не запятнать свою репутацию.

Девы

Этот день выдвигает на первый план продуктивность. Вы будете сосредоточенны, целеустремлены и излучаете положительную энергию вокруг себя. Вам может представиться возможность получить полезные знания, источником которых может быть знакомый человек или прочитанная книга. В будущем это принесет вам пользу как в профессиональной, так и в личной сфере, так что воспользуйтесь этим. Возможно, сегодня вы сможете дать хороший совет тому, кто действительно в нем нуждается.

Водолеи

Сегодняшний день принесет вам несколько приятных сюрпризов, которые позволят вам начать неуклонно работать над достижением ваших общих академических и профессиональных целей. Используйте эту возможность по максимуму и работайте над позитивными изменениями в своей жизни. Белый цвет - счастливый цвет на сегодня, так как он поможет вам сосредоточиться и направит вас на достижение ваших целей.

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