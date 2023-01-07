Какие знаки зодиака 7 января ждет резкая перемена в судьбе

Девы

Вы можете показаться привлекательными человеку, которого знали раньше и который теперь видит Вас в совершенно новом свете. Это новое партнерство имеет все задатки для долгосрочных отношений, но вам нужно убедиться, что этот человек так же предан своему делу, как и вы. Если это вновь обретенное влечение исходит от человека, который был вашим другом в течение некоторого времени, то, скорее всего, у вас все получится.

Козероги

Вы можете быть благодарны своим друзьям и близким за все, что они для вас делают и сегодня вам захочется провести больше времени с семьей. Благодарность благотворно влияет как на ваши отношения, так и на ваше здоровье!

Водолеи

Сегодня вы можете заметить резкую перемену в своей судьбе. Внезапно вам покажется, что, что бы вы ни делали, вы привлекаете к себе внимание! Ваш яркий, веселый подход к общению с людьми принесет вам новых друзей и даже коммерческие возможности. Все, с кем вы вступаете в контакт, будь то дома или на работе, будут очарованы вашим позитивным настроем.

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