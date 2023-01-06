Нападут противники! Какие знаки зодиака ожидают неприятности 6 января

Львы

Желание дать противнику или просто случайному хаму отпор будет колоссальным, но поверьте, оно того не стоит. Вы только проиграете, если забудете о вежливости и дипломатии. Сохраняйте спокойствие и лучше временно отступите в случае конфликтных ситуаций.

Стрельцы

Вам также следует следить за языком, но больше в отношении своих язвительных комментариев, даже если они кажутся вам смешными и безобидными. У всех разный уровень восприимчивости и сегодня вы можете кого-то серьезно ранить.

Козероги

Не будьте слишком строги с коллегами и подчиненными. Не все способны и обязаны соответствовать вашему уровню продуктивности и самоотверженности на рабочем месте, просто примите этот факт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».