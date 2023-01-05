Три знака зодиака, которых настигнет тревога, страх и ужас 5 января

Овны

Вы не можете не думать о своих планах на следующий год, и о том, как было бы здорово, если бы вы смогли преуспеть в их осуществлении. Даже во праздничной и расслабленной атмосферы вокруг, вы будете взволнованны и слегка подавлены. Не переживайте, к концу дня ваше настроение поднимет приятная новость.

Весы

Постарайтесь сегодня быть как модно более продуктивными и общительными, чтобы не оставаться наедине со своими негативными мыслями. Помните, что любая оценка ситуации как негативной или позитивной всегда субъективна и может поменяться со временем.

Рыбы

Возможно, вам покажется, что уходящий год не принес положительных результатов, а наступающий не сулит ничего хорошего. Поверьте, это временное помутнение вашего настроения, так что не стоит отвергать близких, которые пытаются вас подбодрить и отказываться от приглашений на мероприятия и своих любимых занятий.

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