Агрессивный отъем денег! Глоба назвала три знака зодиака, которым грозит обеднение в 2023 году

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» поделилась прогнозом на год Водяного Кролика. Три знака зодиака могут столкнуться с финансовыми сложностями, если не умерят свой пыл и растратят деньги попусту. Им важно сохранить то, что у них есть. Бездумные траты приведут к тому, что придется экономить на всем.
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Овны
Рожденные под этим созвездием, с одной стороны, проявят свои лидерские качества, а с другой — могут остаться на мели. И это при том, что звезды подарят им хорошие шансы для прибыли. Однако вторая половина весны принесет опасность материальных потерь. Им ни в коем случае нельзя вкладываться в сомнительные проекты, скорее всего, они не окупятся. И это период с середины до конца октября.
«Все, что Овен будет делать и в плюсе, и в минусе, — потом ему зачтется. Жизнь не даст ему сделать промах, и он будет выстраивать свое будущее», — добавила астролог.
Раки
Этот знак зодиака в год Водяного Кролика может столкнуться с финансовым кризисом. И это при том, что первая половина 2023 года выдастся удачной. Они получат неплохую отдачу от недвижимости, в которую успели вложиться. Возможны переезды и даже миграция.
Зато во второй половине года Ракам нужно присмотреться к финансам. Могут быть значительные материальные потери или агрессивный отъем материальных средств.
Стрельцы
Их закрутят дальние поездки и путешествия, в которых Стрельцы могут обзавестись новыми знакомствами. Им важно присмотреться к своему окружению, особенно к малознакомым лицам, тем кто вокруг — вдруг эти люди лишат их финансовых возможностей.
В этом плане опасны периоды конца июня, начала июля, начала августа, начала сентября. С середины года работа может принести отдачу, появятся люди, которые являются помощниками Стрельца, сотрудники придут с уважением. Год переменный: денег то густо, то пусто. Стрельцу нужно строиться, вкладывать в недвижимость — потом это может пригодиться, дать отдачу.