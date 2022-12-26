Агрессивный отъем денег! Глоба назвала три знака зодиака, которым грозит обеднение в 2023 году

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» поделилась прогнозом на год Водяного Кролика. Три знака зодиака могут столкнуться с финансовыми сложностями, если не умерят свой пыл и растратят деньги попусту. Им важно сохранить то, что у них есть. Бездумные траты приведут к тому, что придется экономить на всем.

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Овны

Рожденные под этим созвездием, с одной стороны, проявят свои лидерские качества, а с другой — могут остаться на мели. И это при том, что звезды подарят им хорошие шансы для прибыли. Однако вторая половина весны принесет опасность материальных потерь. Им ни в коем случае нельзя вкладываться в сомнительные проекты, скорее всего, они не окупятся. И это период с середины до конца октября.