Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых поджидают опасности в 2023 году — быть начеку

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз на год Водяного Кролика, назвав три знака зодиака, которым следует проявить осторожность и ответственность. Их будут поджидать опасности и тревоги особенно в дорогах.
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Овен
Рожденные под этим созвездием должны помнить об опасности потерять свои сбережения. Под прицелом также здоровье — особенно во вторую половину весны. Им ни в коем случае нельзя вкладываться — будут значительные потери. С середины и до конца октября — материальные и личные потери.
«Нужно браться за проекты, которые на взгляд Овна не принесут материального успеха, но они принесут успех личный. А за этим последует материальный успех, который перейдет на конец 2023 года и на 2024 год», — добавила астролог.
Близнецы
Для них год Водяного Кролика станет переменным. Январь, февраль, март — время, когда могут быть стрессы. В начале года — опасности ушибов, аварийных ситуаций. С конца марта появятся события, которые ограничат возможности, касающиеся карьерной деятельности, которая ранее давала хорошие возможности.
«Весь год Близнецы должны контролировать вопросы, касающиеся работы. На руинах рухнувших договоренностей, появятся новые возможности — этим надо воспользоваться», — заверила Тамара Глоба.
Львы
Этот знак зодиака должен побеспокоиться о своем здоровье, особенно в летний период, в конце июня стоит снизить градус активности. Есть опасность аварийных ситуаций — в дорогах нужно проявить внимательность.
Рыбы
У них будет много работы и на фоне этого возможны стрессы. Начиная со второй половины весны — период, когда надо позаботиться о своем здоровьем, может проявиться старая хроника. Или из-за загруженности могут проявиться проблемы со здоровьем в новом варианте. Трудности с финансовыми вопросами возникнут в середине апреля и в середине октября.
«Нужно вкладывать в имущество, благодаря этим вкладам потом придет хорошая отдача», — уточнила астролог.