Тамара Глоба назвала четыре знака зодиака, которых поджидают опасности в 2023 году — быть начеку

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз на год Водяного Кролика, назвав четыре знака зодиака, которым следует проявить осторожность и ответственность. Их будут поджидать опасности и тревоги особенно в дорогах.

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Овен

Рожденные под этим созвездием должны помнить об опасности потерять свои сбережения. Под прицелом также здоровье — особенно во вторую половину весны. Им ни в коем случае нельзя вкладываться — будут значительные потери. С середины и до конца октября — материальные и личные потери.

«Нужно браться за проекты, которые на взгляд Овна не принесут материального успеха, но они принесут успех личный. А за этим последует материальный успех, который перейдет на конец 2023 года и на 2024 год», — добавила астролог.

Близнецы

Для них год Водяного Кролика станет переменным. Январь, февраль, март — время, когда могут быть стрессы. В начале года — опасности ушибов, аварийных ситуаций. С конца марта появятся события, которые ограничат возможности, касающиеся карьерной деятельности, которая ранее давала хорошие возможности.