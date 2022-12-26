Тамара Глоба назвала четыре знака зодиака, которых поджидают опасности в 2023 году — быть начеку

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых поджидают опасности в 2023 году - быть начеку

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Им ни в коем случае нельзя проявлять безответственность.

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз на год Водяного Кролика, назвав четыре знака зодиака, которым следует проявить осторожность и ответственность. Их будут поджидать опасности и тревоги особенно в дорогах.

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Овен

Рожденные под этим созвездием должны помнить об опасности потерять свои сбережения. Под прицелом также здоровье — особенно во вторую половину весны. Им ни в коем случае нельзя вкладываться — будут значительные потери. С середины и до конца октября — материальные и личные потери. 

«Нужно браться за проекты, которые на взгляд Овна не принесут материального успеха, но они принесут успех личный. А за этим последует материальный успех, который перейдет на конец 2023 года и на 2024 год», — добавила астролог.

Близнецы

Для них год Водяного Кролика станет переменным. Январь, февраль, март — время, когда могут быть стрессы. В начале года — опасности ушибов, аварийных ситуаций. С конца марта появятся события, которые ограничат возможности, касающиеся карьерной деятельности, которая ранее давала хорошие возможности.

«Весь год Близнецы должны контролировать вопросы, касающиеся работы. На руинах рухнувших договоренностей, появятся новые возможности — этим надо воспользоваться», — заверила Тамара Глоба.

Львы

Этот знак зодиака должен побеспокоиться о своем здоровье, особенно в летний период, в конце июня стоит снизить градус активности. Есть опасность аварийных ситуаций — в дорогах нужно проявить внимательность.

Рыбы

У них будет много работы и на фоне этого возможны стрессы. Начиная со второй половины весны — период, когда надо позаботиться о своем здоровьем, может проявиться старая хроника. Или из-за загруженности могут проявиться проблемы со здоровьем в новом варианте. Трудности с финансовыми вопросами возникнут в середине апреля и в середине октября.

«Нужно вкладывать в имущество, благодаря этим вкладам потом придет хорошая отдача», — уточнила астролог.

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