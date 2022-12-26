«Нас ждет череда коварных периодов»: ведический астролог предупредила о двух страшных месяцах 2023 года

Космос

Космос. Фото: Global Look Press 

Эксперт по предсказаниям увидела глобальные перемены в мире, которые произошли в 2022 году.

Стало известно, чего опасаться в грядущем году.

Индийский астролог Алена Скворцова увидела, как первые месяцы 2023 года принесут многим россиянам неприятные события.

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«Индийская астрология рекомендует не идти на риски и продолжать импульсивность, потому что впереди нас ждет череда коварных периодов. Например, уже начиная со второго января и до конца февраля, будут два месяца проблем и сложностей», — отметила астролог в эфире шоу «Малахов» на «России 1».

Скворцова посоветовала не рисковать и избегать споров в это время. Также астролог предсказала большую нагрузку на здравоохранение в начале нового года.

Напомним, ранее колдунья поделилась тем, как правильно украшать елку к Новому году.

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