С 20 апреля по 5 мая — затаиться! Астролог Драган назвала самый тяжелый период весны 2023 года

С 20 апреля по 5 мая - затаиться! Астролог Драган назвала самый тяжелый период весны 2023 года

Что ждать от года Водяного Кролика. Фото: Global Look Press

Многие будут совершать ошибки, поддавшись эмоциям. Особенно в период лунного затмения.

Астролог Светлана Драган в программе «Малахов» на канале «Россия 1» поделилась свежим прогнозом на год Водяного Кролика. Затаиться стоит весной — особенно в спорный период.

Так, 5 мая ознаменуется лунным затмением. Многие почувствуют его влияние в эмоциональной составляющей. Кто-то может совершить досадные ошибки в финансах или в личной сфере.

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«С 20 апреля по 5 мая 2023 никаких действий совершать не стоит, так как это сделает будущее для каждого человека неуправляемым. Нужно дождаться, когда лунное затмение 5 мая поднимет всю пену наружу, тогда туман рассосется и можно будет что-то предпринять», — заверила астролог.

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