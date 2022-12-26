С 20 апреля по 5 мая — затаиться! Астролог Драган назвала самый тяжелый период весны 2023 года

Астролог Светлана Драган в программе «Малахов» на канале «Россия 1» поделилась свежим прогнозом на год Водяного Кролика. Затаиться стоит весной — особенно в спорный период.

Так, 5 мая ознаменуется лунным затмением. Многие почувствуют его влияние в эмоциональной составляющей. Кто-то может совершить досадные ошибки в финансах или в личной сфере.

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