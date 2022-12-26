Астролог Драган описала, что будет с валютой в России — появится реформа по сокращению бумажных денег

Астролог Светлана Драган в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» поделилась свежим прогнозом на год Водяного Кролика. В первую очередь в студии обсудили положение с финансами.
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Астролог не сомневается, что в силу вступят реформы по сокращению бумажных денег. Такая попытка будет обусловлена необходимостью выровнять экономическую ситуацию.
«Я вижу ослабление во многих сферах жизни и в важных государственных секторах в других странах. Это касается экономики, политики... Потому что дальше двигаться в этом векторе невозможно. Эта смена будет происходить после 24 марта», — заверила Драган.