Смелость и прыть — кролик полюбит! Тамара Глоба назвала тех, кто сумеет поймать удачу в 2023 году

Кролик полюбит, но избранных! Тамара Глоба назвала тех, кто сумеет поймать удачу в 2023 году

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

В плюсе будут те, кто умеет строить и созидать.

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» поделилась свежим прогнозом на год Водяного Кролика. Далеко не всем удастся заручиться поддержкой символа года. Кролик может быть и полюбит своих фаворитов, но заслужить его расположение удастся не всем.

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В целом 2023-й обещает стать сложным и тревожным. Однако настоящие лидеры смогут перетянуть одеяло на себя. Кролик оценит смелость и прыть.

«Год интересный, но в это же время трудный, а для кого-то и очень счастливый, потому что он приносит перспективы. Приходят новые возможности. Год принесет удачу тем, кто смел, кто лидер по своей природе. И тем, кто умеет строить, сберегать, помогать другим», — добавила астролог.

 

 

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