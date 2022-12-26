Смелость и прыть — кролик полюбит! Тамара Глоба назвала тех, кто сумеет поймать удачу в 2023 году

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» поделилась свежим прогнозом на год Водяного Кролика. Далеко не всем удастся заручиться поддержкой символа года. Кролик может быть и полюбит своих фаворитов, но заслужить его расположение удастся не всем.

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В целом 2023-й обещает стать сложным и тревожным. Однако настоящие лидеры смогут перетянуть одеяло на себя. Кролик оценит смелость и прыть.