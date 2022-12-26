Создание семьи и рождение детей! Тамара Глоба предсказала, что будет волновать россиян в 2023 году

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз на год Водяного Кролика. Помимо всего прочего, 2023 год — это год Марса. И эта планета, как считает астролог, даст необходимость вести жизнь активно, бороться за себя. Кто-то выйдет на состояние агрессивности, другие — сконцентрируются на новом уровне жизни, которого они хотят достичь.

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Год Водяного Кролика принесет новые возможности. Многие захотят создать семью и завести детей.