Создание семьи и рождение детей! Тамара Глоба предсказала, что будет волновать россиян в 2023 году

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз на год Водяного Кролика. Помимо всего прочего, 2023 год — это год Марса. И эта планета, как считает астролог, даст необходимость вести жизнь активно, бороться за себя. Кто-то выйдет на состояние агрессивности, другие — сконцентрируются на новом уровне жизни, которого они хотят достичь.
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Год Водяного Кролика принесет новые возможности. Многие захотят создать семью и завести детей.
Астролог уверена, что 2023 год выдастся трудным, но одновременно с этим и очень счастливым, так как принесет всем перспективы и новые возможности. Удачливы будут те, кто проявит смелость, лидерские качества, которые заложены в них по природе своей.