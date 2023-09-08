Тамара Глоба предрекла, что будет с деньгами в год Кролика

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» дала прогноз на год Водяного Кролика, затронув самые волнующие россиян темы. Так, говоря о важных событиях ближайшего времени, астролог поделилась четким пониманием того, что будет с деньгами. Валюту ждут финансовые качели.

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Тамара Глоба предрекла новый спад доллара во второй половине 2023 года. А в 2025–2026 годах вполне вероятен обвал евро и доллара.