Тамара Глоба поделились важным прогнозом: год Кролика

Тамара Глоба в YouTube-проекте «Стрелец-молодец» поделилась свежим прогнозом на год Водяного Кролика. Так, астролог очертила временные границы для урегулирования всех споров, которые всколыхнули всех и вся.

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Март даст нашей стране довольно сильных союзников, возможны устойчивые дипломатические союзы. Конец лета и начало осени дадут возможности по мирному урегулированию.