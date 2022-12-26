«Новая жизнь, бизнес, возможности»: Тамара Глоба озвучила сроки окончания сложного периода

В канун наступления нового года астролог Тамара Глоба сделала прогноз на будущее. По ее мнению, основанному на расположении небесных светил, в ближайший год не стоит ждать каких-либо кардинальных перемен.

Нынешний период, который считается сложным, все равно ознаменован некими позитивными моментами, и они будут иметь пролонгированное действие.