«Новая жизнь, бизнес, возможности»: Тамара Глоба озвучила сроки окончания сложного периода

В канун наступления нового года астролог Тамара Глоба сделала прогноз на будущее. По ее мнению, основанному на расположении небесных светил, в ближайший год не стоит ждать каких-либо кардинальных перемен.
Нынешний период, который считается сложным, все равно ознаменован некими позитивными моментами, и они будут иметь пролонгированное действие.
«В этом водовороте сметает многих людей. Схлестываются откровения, как будто они выпили сыворотку правды. Приходит время, когда все говорят то, что думают, и у кого-то начинается новая жизнь, новый бизнес, новые возможности. Те, кто имел прочную опору, теперь ее не имеют. У кого-то ушли возможности, а кто-то наоборот воспользовался ими, поднялся», — высказалась Тамара Глоба.
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Годом, который принесет настоящие перемены, Тамара Глоба считает 2025-й. Откроются границы, появятся новые возможности для общения и встреч.
«Контроль за миграцией будет обязательно, это продолжится до 2025-го, когда изменится многое», — отметила Тамара Глоба.
По материалам YouTube-шоу Надежды Стрелец