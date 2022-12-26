«Миграция будет ограничена»: Тамара Глоба рассказала, к чему готовиться в ближайшие годы

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на наступающий, 2023 год. По ее словам, в ближайшее время значительных перемен ждать не стоит.

Судя по расположению небесных светил, всех нас ждет дальнейшее укрепление границ. Перемещаться по миру станет еще сложнее, чем сейчас.

«Многие люди захотят эмигрировать, но миграция будет ограничена очень сильно», - предсказала Тамара Глоба.

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