Смена коллектива, удар в спину, но вы встанете с колен! Глоба — о лучшем будущем Весов в 2023 году

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Тамара Глоба успокоила Весов, которым их прогноз мог показаться не слишком благоприятным.

2023 год не будет для Весов тихим и гладким, однако им будет дан шанс возродиться из пепла и обрести настоящий успех после удара в спину со стороны судьбы.

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Кардинальные перемены в жизни произойдут у Весов примерно с середины октября до начала ноября.

«Изменится трудовая деятельность. Она станет более строгой и более жесткой, изменится коллектив. Многие люди уйдут, появятся новые партнеры, новые персонажи. Придет период, который в их жизни не происходил еще никогда», — сказала Глоба.

Глоба посоветовала дела духовные и материальные совмещать Весам, а не выбирать между ними. Именно это приведет к успеху!

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец

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