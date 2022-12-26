Смена коллектива, удар в спину, но вы встанете с колен! Глоба — о лучшем будущем Весов в 2023 году

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Кардинальные перемены в жизни произойдут у Весов примерно с середины октября до начала ноября.

«Изменится трудовая деятельность. Она станет более строгой и более жесткой, изменится коллектив. Многие люди уйдут, появятся новые партнеры, новые персонажи. Придет период, который в их жизни не происходил еще никогда», — сказала Глоба.

Глоба посоветовала дела духовные и материальные совмещать Весам, а не выбирать между ними. Именно это приведет к успеху!

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец