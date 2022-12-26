Успех будет мощным полтора года! Весы станут фаворитами 2023 года — Глоба назвала, когда именно

Астролог Тамара Глоба посоветовала Весам свою жизнь, карьеру и бизнес строить в 2023 году в партнерских отношениях, группой. Она уверена, что счастье и благосостояние обязательно настигнут представителей знака, но только если они будут двигаться к нему не в одиночку.

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По словам астролога, все, что Весы создадут в первой половине 2023 года, впоследствии будет приносить им успех и колоссальную отдачу в последующие полтора года. Так что поднапрячься явно стоит!

Духовная жизнь Весов напрямую повлияет на их финансовые дела. «Она, как ни странно, может принести материальную отдачу», — сказала Глоба. Это вопросы истины и правды.

Весной и летом Весы начнут свой новый путь в развитии творческих идей, которые проявят себя в 2024 году. В этот момент произойдет «взрыв отношений», когда все, что они вложили в других людей, вернется им сторицей.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец