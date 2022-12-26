Стрельцы выбесят соседей, а Рыбы напьются: гороскоп от Володиной на Новый год

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Астролог предупредила представителей созвездий.

Астролог Василиса Володина продолжила гороскоп на Новый год. Весы, по ее словам, сконцентрируются на внешней эстетике праздника.

Скорпионы хорошо проведут вечер, если ни с кем не успеют поссориться.

Стрельцы сумеют сделать вечер искрометным. Соседям можно только посочувствовать.

У Козерогов все будет традиционно: оливье, шампанское, обращение президента.

Водолеев — кидает: то им вообще наплевать на Новый год, то они готовы пойти во все тяжкие.

Ну, а Рыбы сумеют зажечь, если не напьются до 12 ночи.

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