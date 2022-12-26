Стрельцы выбесят соседей, а Рыбы напьются: гороскоп от Володиной на Новый год

Астролог Василиса Володина продолжила гороскоп на Новый год. Весы, по ее словам, сконцентрируются на внешней эстетике праздника.
Скорпионы хорошо проведут вечер, если ни с кем не успеют поссориться.
Стрельцы сумеют сделать вечер искрометным. Соседям можно только посочувствовать.
У Козерогов все будет традиционно: оливье, шампанское, обращение президента.
Водолеев — кидает: то им вообще наплевать на Новый год, то они готовы пойти во все тяжкие.
Ну, а Рыбы сумеют зажечь, если не напьются до 12 ночи.
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