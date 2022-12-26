Покинув дом и родных, Дева узнает успех! Вторая половина 2023 года — перелом всего (Глоба)

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«Для рожденных под знаком Девы этот год важен со второй его половины. Вот здесь начнется период успеха вдали от дома», — поведала астролог.

При этом Глоба не исключила споров и трудностей с партнерами. Вокруг интересов Дев развернется много споров. Однако осенью Дева одержит победу над всеми.

«Вторая половина года — это возможность хороших дорог. Девам будут помогать дальние партнеры. Вдали от дома будут личный успех, хорошие знакомства, новые возможности, которые перейдут на следующий год», — сказала Тамара Глоба.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец