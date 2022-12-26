Володина разоблачила — что ждет знаков зодиака в Новый год

Астролог Василиса Володина составила гороскоп — как знаки зодиака готовятся к Новому году на самом деле. Овен, например, не умеет досконально готовиться к торжеству. Представители этого созвездия быстро покупают первый попавшийся наряд и довольны.
Тельцы, по ее словам, вечно мечтают похудеть, но стол готовят как на свадьбу.
Близнецы все решают в последний момент — как, где и с кем проведут новогоднюю ночь.
Раки — сентиментальны. Сначала они утирают слезы, просматривая детский утренник. А потом рассылают поздравительные сообщения родственникам.
Львы планируют отвязную новогоднюю вечеринку, но в итоге вяло ползают по дому в пижаме.
А Девы — медлительны. Они начинают наряжать елку, да так увлекаются. Что заканчивают под бой курантов.
Остальных представителей созвездий Володина выложит чуть попозже.
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