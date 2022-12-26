«Во второй половине осени»: Лев растворится в любви и будет опьянен — радует Глоба

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По словам астролога, Львы в 2023 году могут создать семью и дождаться долгожданных детишек, звезды этому благоволят. Особенно перспективный период для представителей знака — вторая половина года, примерно с середины июля.

Возможно нахождение счастья вдали от дома, высока вероятность переезда и эмиграции.

«Время любви у Льва пойдет во второй половине осени. И здесь будет счастливое удовлетворение», — поведала Глоба.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.