«Во второй половине осени»: Лев растворится в любви и будет опьянен — радует Глоба

«Во второй половине осени»: Лев растворится в любви и будет опьянен – радует Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

В 2023 году Львов ждет время перемен.

Новый карьерный взлет, большие заработки и счастье в любви, — вот, что ждет Львов в 2023 году. Такой прекрасный прогноз представителям знака дала Тамара Глоба.

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По словам астролога, Львы в 2023 году могут создать семью и дождаться долгожданных детишек, звезды этому благоволят. Особенно перспективный период для представителей знака — вторая половина года, примерно с середины июля.

Возможно нахождение счастья вдали от дома, высока вероятность переезда и эмиграции.

«Время любви у Льва пойдет во второй половине осени. И здесь будет счастливое удовлетворение», — поведала Глоба.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.

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